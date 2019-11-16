Spor
Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Dünya Kupası'nda gümüş madalya16 Kasım 2019 Cumartesi 17:04 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 17:05
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil, gümüş madalya elde etti.
Nisanur, kazandığı bu madalyayla Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide bugüne kadarki en iyi dereceyi elde eden milli sporcu oldu.
10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda mücadele eden olimpik havuz sporcularından Deniz Selin Ünlüdağ 10, Aylin Çakır ise 13. sırayı aldı.
Kaynak: AA
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