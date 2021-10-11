A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını son iki maça taşıdı.

Ay yıldızlılar geriye düştüğü karşılaşmada Letonya'yı, 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltısıyla 2-1 yendi.

Milliler böylece rakibini 97 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

70. dakikada Letonya Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti.

Letonya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/B9qcgdHhS8 — TRT Spor (@trtspor) October 11, 2021

75. dakikada Serdar Dursun eşitliği sağladı.

Burak Yılmaz 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle milli takıma galibiyeti getirdi.

GOOOLL! BURAK YILMAAAAZZZ!! 90+8'de penaltıdan golü bulduk!! pic.twitter.com/BjJunv1G3V — TRT Spor (@trtspor) October 11, 2021

Bu sonucun ardından ikinci sırada yer alan Türkiye 15 puana yükseldi. Letonya ise 5 puanla beşinci sırada kaldı.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda deplasmanda Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ederek 19 puanla liderliğini sürdürdü. Norveç konuk ettiği Karadağ’ı 1-0 yendi ve 17 puanla ikinci sırada yer aldı.

Karadağ 11 puanla dördüncü sırada ve puanla tanışamayan Cebelitarık son sırada yer aldı.

A Milli Takım grubun dokuncu maçında 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler grubun son maçını ise deplasmanda 16 Kasım Salı günü Karadağ karşısında verecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cernomordijs, arka direkte kafayı vurdu. Merih topu çizgiden çıkarttı.

18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Hakan topu arka direğe ortaladı. O noktada topa Merih müdahale etti. Ama top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Hakan, direkt kaleyi düşündü. Top yan filelerde kaldı.

GOL - 70. dakikada sağ kanattan Savalnieks'in kale sahasına kestiği sert topa Merih ters bir hamle yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

72. dakikada ceza sahası yayı içinden Burak'ın sert şutunda Ozols'tan seken top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

GOL - 75. dakikada sağ kanattan Cengiz'in ortasında Serdar ön direkte kafayı vurdu ve topu uzak direk dibinden ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: Reuters]

86. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Burak'ın ön direğe çıkarttığı topa Cengiz gelişine bir vuruş yaptı. Ozols gole izin vermedi.

90+1. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ozols'tan dönen topa Cengiz gelişine bir vole vurdu. Burak bu topu kafayla kaleye yönlendirmek istedi. Ama top üstten auta gitti.

90+3. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Serdar'ın vuruşunda top kaleci Ozols'ta kaldı.

PENALTI - 90+6. dakikada Uğurcan'ın pasıyla Burak savunmanın arkasına sarkmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Milliler bu pozisyonda penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun penaltı olduğuna karar verildi.

GOL - 90+9. dakikada penaltı atışını Burak Yılmaz kullandı ve topu filelere gönderdi. 1-2

Karşılaşmayı A Milli Takım 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Daugava

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)

Letonya: Roberts Ozols, Kaspars Dubra, Antonijs Cernomordijs, Eduards Emsis, Roberts Savalnieks, Raivis Jurkovskis, Alvis Jaunzems (Dk. 73 Daniels Ontuzans), Arturs Zjuzins (Dk. 60 Igors Tarasovs), Roberts Uldrisis (Dk. 60 Martins Kigurs), Vladislavs Gutkovskis (Dk. 81 Raimonds Krollis), Andrejs Ciganiks.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 65 Rıdvan Yılmaz), Berat Özdemir, Orkun Kökçü (Dk. 65 Serdar Dursun), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz.

Sarı kartlar: Dk. 3 Alvis Jaunzems, Dk. 50 Andrejs Ciganiks, Dk. 87 Igors Tarasovs, Dk. 90 Roberts Ozols (Letonya), Dk. 57 Burak Yılmaz (Türkiye)

Goller: Dk. 70 Merih Demiral (kendi kalesine) (Letonya), Dk. 75 Serdar Dursun, Dk. 90+9 Burak Yılmaz (penaltı) (Türkiye)