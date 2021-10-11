Yeni sistem ve transferler sonrası büyük bir değişim içine giren Fenerbahçe’de takım iskeleti henüz tam oturmadı.

Defans, orta saha ve hücumun merkezinden oluşan omurgada en istikrarlı yer savunma.

Üçlü savunma kurgusunda Szalai ve Kim Min Jae'nin yanında yaşanan sakatlıklara göre Tisserand, Serdar Aziz ve Novak forma giydi. Tisserand bu bölgede ideal 11’e en yakın isim olarak öne çıkıyor.

Orta sahanın merkezinde Luiz Gustavo, tüm maçlarda 11’de başlayarak takımın vazgeçilmezi oldu. Brezilyalı oyuncunun yanındaki partneri hep değişti. Zajc, Mert Hakan, Sosa ve Crespo, Gustavo'ya eşlik etti.

Hücum hattı ise en çok değişiklik gösteren bölüm oldu. Bu mevkide; Berisha, Valencia, Serdar Dursun, Mesut Özil, Pelkas ve Rossi görev yaptı.

Teknik direktör Vitor Pereira, savunma, orta saha ve hücumun merkezinin de istikrara kavuşmasıyla takım oyununun daha etkili olmasını planlıyor.