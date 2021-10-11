Galatasaray'da moraller yerinde. Milli takım arasına ligde 2'de 2 yaparak ve Avrupa Ligi'nde lider olarak giren sarı kırmızılılar, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Fatih Terim, oyuncuları ile yaptığı görüşmede yakaladıkları ritmi devam ettirmeleri gerektiğini vurguladı. Galatasaray, Kasım ayındaki milli maçlara kadar ligdeki 4 karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak.

Hafta sonu sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, ardından derbide Beşiktaş'a konuk olacak.

11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Galatasaray, deplasmandaki Vavacars Fatih Karagümrük maçıyla milli araya girecek. Fatih Terim, İstanbul'da oynanacak bu 4 maçı da kazanarak, ligde zirveye yaklaşmayı planlıyor.

Terim forvetlerin formundan memnun

Diğer yandan forvet oyuncularının formu Terim'i mutlu ediyor. Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçında Tuzlaspor’a karşı gol atan Babel’in performansından da memnun.

68 yaşındaki teknik adam, Çaykur Rizespor maçında da etkili olan Hollandalı oyuncudan form grafiğini sürdürmesini talep etti. Marcao’nun, İttifak Holding Konyaspor maçından sonra cezasının sona ermesi savunmada teknik heyetin elini güçlendirecek.

Galatasaray, sakatlığı bulunan Boey’in dönüşüyle de bu sezonki ideal savunma dörtlüsüne kavuşacak.