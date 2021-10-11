Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da, liderlik maçı oynanacak.

Bordo-mavili takımın 1 puan önünde lider olarak gelecek olan sarı-lacivertli takım, deplasmandan zirvede ayrılmanın planlarınız yaparken, Trabzonspor ise taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'yi, Akyazı’da konuk edecek olan Trabzonspor’da biletlerin tamamı tükendi.

Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.