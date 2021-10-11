Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Almanya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.
Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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