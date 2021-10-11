Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç judocular başarılarıyla dikkat çekti
Gençler Judo Karma Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla alkış aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocular, İtalya'nın Olbia kentindeki Dünya Karma Takımlar Şampiyonası'nda bronz, eylül ayında Lüksemburg'daki Avrupa Karma Takımlar Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.
Gençler kategorisinde karma takımlarda elde edilen başarılarla milli judocular, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda olumlu mesajlar verdi.
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