Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
A Milli Takımı Letonya maçı öncesi çalıştı
A Milli Futbol Takımı, Letonya karşılaşması öncesinde Riga'daki Skonto Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.
Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 12.00'de gerçekleştirilen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yapıldı.
Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.
Takımın antrenman sahasına hareketi öncesinde maç için Litvanya'dan Letonya'ya gelen taraftarlar millilere destek verdi. Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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