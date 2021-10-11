Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 12.00'de gerçekleştirilen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yapıldı.

Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

Takımın antrenman sahasına hareketi öncesinde maç için Litvanya'dan Letonya'ya gelen taraftarlar millilere destek verdi. Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.