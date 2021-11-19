Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi
A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.
Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika’yı Brezilya ve Fransa izledi.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38. sırada yer aldı.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı FIFA
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