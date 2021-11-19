Hafta içinde milli takım mesaisinde olan Belçikalı isim koronavirüse yakalandı. Konu hakkında konuşan Guardiola, haberi 2 gün önce öğrendiklerini, yıldız orta saha oyuncusunun da İngiltere'de karantinada kaldığını belirtti.

De Bruyne'nin daha önceden aşılandığını söyleyen teknik adam, insan sağlığının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Belçikalı yıldız isim böylece hafta sonu oynanacak Everton maçında sahada yer alamayacak.

