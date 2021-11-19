Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: Depohotos]
Manchester City'e koronavirüs şoku. İngiliz ekibinin teknik direktörü Guardiola, Kevin De Bruyne'nin testinin pozitif çıktığını söyledi.
Hafta içinde milli takım mesaisinde olan Belçikalı isim koronavirüse yakalandı. Konu hakkında konuşan Guardiola, haberi 2 gün önce öğrendiklerini, yıldız orta saha oyuncusunun da İngiltere'de karantinada kaldığını belirtti.
De Bruyne'nin daha önceden aşılandığını söyleyen teknik adam, insan sağlığının öncelikleri olduğunu ifade etti.
Belçikalı yıldız isim böylece hafta sonu oynanacak Everton maçında sahada yer alamayacak.
Etiketler: Koronavirüs
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