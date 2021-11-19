Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılış süreci ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama Katalan ekibinin finansörlerinden Jose Elias Navarro'dan geldi.

"Geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı"

Navarro, Barcelona'da yeni bir takım kurmaya ihtiyaçları bulunduğunu belirtti.

"Yeniden kazanan bir takım oluşturmak için Messi sonrası bir proje hazırlamak gerekiyordu. Messi varken bunu yapamazdık. Geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı. Onu bir yıl önce gönderseydik bize para kazandırabilirdi.''

Jose Elias Navarro, Messi'nin veda töreninde döktüğü gözyaşlarına da değindi. Barcelona finansörü, 34 yaşında yıldızın Katalan kulübünden ayrıldığı için ağlamadığını iddia etti.

''Bu hayatın kanunu. Messi, Barcelona'da devam etmediği için değil, bir döngüyü bitirmek üzere olduğu için ağladı.''

Arjantinli yıldız Messi, geçen yaz 21 yıllık Barcelona kariyerini noktalayarak Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

