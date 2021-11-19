Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde, Gervinho'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır."