Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonsporlu Gervinho ameliyat edildi
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Gervinho'nun Fransa'da ameliyat edildiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde, Gervinho'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
"Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır."
Gervinho’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 19, 2021
Detaylar https://t.co/uKBHo58vZx pic.twitter.com/mnijbnE0mo
Etiketler: Trabzonspor
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