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Spor
AA 26.10.2023 10:40

A Milli Kadın Futbol Takımı Lüksemburg'a konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nin 3. haftasında 27 Ekim Cuma günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı Lüksemburg'a konuk olacak

Emile Mayrisch Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği 2. Grup'ta oynadığı ilk 2 maçta Gürcistan'ı 3-0 ve Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, 6 puanla zirvede yer alıyor.

Birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Lüksemburg ise 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Gamzenur Yaman (Galatasaray A.Ş.),Fatma Şahin (Beylerbeyi SK)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K)

Orta Saha / Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin ( MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Derya Arhan (Beylerbeyi SK), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Galatasaray A.Ş.)

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