Ay yıldızlılar, 1-7 Eylül tarihleri arasında 2022 Dünya Kupası elemelerinde 3 maça çıkacak.

Kırmızı beyazlılar, 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milliler, 7 Eylül Salı günü ise grubun kritik maçında Hollanda ile deplasmanda mücadele edecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

2022 Dünya Kupası elemelerinde üç maç sonunda 7 puanı olan Ay yıldızlılar, grupta lider durumda. 6'şar puanlı Hollanda, Karadağ ve Norveç; A Milli Takımı takip ediyor.