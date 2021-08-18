Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ayı programı belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.
Ay yıldızlılar, 1-7 Eylül tarihleri arasında 2022 Dünya Kupası elemelerinde 3 maça çıkacak.
Kırmızı beyazlılar, 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milliler, 7 Eylül Salı günü ise grubun kritik maçında Hollanda ile deplasmanda mücadele edecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.
2022 Dünya Kupası elemelerinde üç maç sonunda 7 puanı olan Ay yıldızlılar, grupta lider durumda. 6'şar puanlı Hollanda, Karadağ ve Norveç; A Milli Takımı takip ediyor.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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