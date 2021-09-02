CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.

A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı. Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Cuma günü saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

Birinci set sonucu: Türkiye 29-27 Rusya

Filenin Efeleri, Rusya karşısında ilk seti alıyor!



Rusya 27 - 29 Türkiye pic.twitter.com/T7hqDn7HKz — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021

İkinci set sonucu: Türkiye 16-25 Rusya

Rusya karşısında ikinci setten 25-16 mağlup ayrılıyoruz ve setlerde durum şimdi 1-1.



Haydi çocuklar! pic.twitter.com/poOt5CAM3S — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-21 Rusya

2-1 ÖNDEYİZ!



Haydi Filenin Efeleri! Devam!



Set sonucu: Rusya 21 - 25 Türkiye pic.twitter.com/lTf09WM4nQ — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021

Dördüncü set sonucu: Türkiye 25-19 Rusya / Maç sonucu: 3-1

FİLENİN EFELERİ'NDEN MUHTEŞEM GALİBİYET!



A Milli Erkek Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'na galibiyet ile başlıyor. Tebrikler takım!



Maç sonucu: TÜRKİYE 3 - 1 RUSYA pic.twitter.com/1cuF9CzVfk — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)

Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh (Golubev, Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)

Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın)

Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25

Süre: 118 dakika (35, 27, 30, 26)

"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:

3 Eylül Cuma 17.00 Türkiye-İspanya

5 Eylül Pazar 14.00 Kuzey Makedonya-Türkiye

6 Eylül Pazartesi 20.00 Türkiye-Hollanda

8 Eylül Çarşamba 20.00 Finlandiya-Türkiye

4 grupta 24 takım mücadele edecek

Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Polonya ile Çekya'da oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise Polonya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.