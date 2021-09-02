Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mahmut Bozteke'den para tekvandoda ilk madalya
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.
Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.
Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.
BRONZ MADALYA BİZİM!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021
Milli tekvandocumuz Mahmut Bozteke, İtalyan rakibi Antonino Bossolo ile çıktığı bronz madalya mücadelesini kazanıyor ve ülkemize Tokyo 2020 #Paralimpik Oyunları'nın 13. madalyasını getiriyor!
Tebrikler ve teşekkürler Mahmut! pic.twitter.com/8vEbIvn7ng
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