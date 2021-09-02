Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.

Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

BRONZ MADALYA BİZİM!



Milli tekvandocumuz Mahmut Bozteke, İtalyan rakibi Antonino Bossolo ile çıktığı bronz madalya mücadelesini kazanıyor ve ülkemize Tokyo 2020 #Paralimpik Oyunları'nın 13. madalyasını getiriyor!



Tebrikler ve teşekkürler Mahmut! pic.twitter.com/8vEbIvn7ng