Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamide Doğangün finalde altıncı oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün, finalde 6. sırayı elde etti.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 8 atletin yer aldığı finalde koştu.
Finiş çizgisini 58.67'lik derecesiyle geçen Hamide, 6. oldu.
Altın madalyayı İsviçreli Catherine Debrunner 56.18, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn 57.25, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou 57.29'luk zamanıyla elde etti.
Milli atletimiz Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre finalinde 58.67'lik derecesi ile paralimpik altıncısı oldu.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021
Teşekkürler Hamide! pic.twitter.com/vnS1J1jPkE
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