Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Milli takım, rakibini deplasmanda 30-29 mağlup etmişti.

Elemelerde bir galibiyet ve iki mağlubiyeti bulunan Türkiye, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Grupta oynadığı üç maçı da kaybeden Lüksemburg ise son sırada bulunuyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Nisan'da Portekiz'i konuk edecek, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.