Federasyondan yapılan açıklamada, hakem Onur Şentürk'ün triatlon branşında olimpiyatlarda görev yapacak ilk Türk hakem olacağı kaydedilerek, "Dünya Triatlon Birliği Spor Direktörü Gergely Markus'un açıkladığı karara göre, 2024 Paris Olimpiyatları ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 43 ulusal federasyondan toplam 55 hakem görevlendirmesi yapıldı. Hakemlerin ilk kez yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunun altı çizilirken, bunun Dünya Triatlon Birliğinin cinsiyet eşitliği ilkesi adına atılmış önemli bir adım olduğu hatırlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, görevlendirmenin Türk triatlonu için çok özel bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda triatlon branşının ülkemizdeki gelişimi ve Türk triatlonunun dünyadaki yeri adına çok sevindirici gelişmelere tanıklık ediyoruz. Sayın Şentürk'ün ülkemizi olimpiyatlarda başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. 2024 Paris ile ilgili ilk sevindirici haberi aldık. Hazırlıklarını başarılı bir şekilde sürdüren milli triatletlerimiz Gültigin Er, Enes Kızılcık ve Sinem Servera ile milli paratriatletimiz Uğurcan Özer'le güzel haberlerin devamının da gelmesini diliyorum."

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme şansı bulduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten hakem Onur Şentürk ise "Triatlon branşında görev alacak ilk hakem olmanın heyecanı ve sorumluluğu çok büyük. Önümüzdeki iki sezonda gösterecekleri performansla milli sporcularımızın da olimpiyatlara katılım hakkı kazanmasını dilerim. Beni bu göreve uygun gören federasyon başkanımız Sayın Bayram Yalçınkaya başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.