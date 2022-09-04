Karşılaşmanın oynanacağı Tiflis Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler daha çok savunmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Geçirdiği bel spazmı nedeniyle dün oynanan Bulgaristan maçında forma giyemeyen Furkan Korkmaz da antrenmanda yer aldı.

Şampiyonadaki ilk iki maçında Karadağ ve Bulgaristan'ı mağlup eden A Milli Takım, TSİ 20.00'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.