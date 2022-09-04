Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.

400 metrede de dünya şampiyonu

Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde de 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu olmuştu.