Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcu Merve Tuncel, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.
400 metrede de dünya şampiyonu
Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde de 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu olmuştu.
Etiketler: Milli Sporcular
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