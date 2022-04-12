Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
A Milli Basket Takımı'nda Ergin Ataman dönemi
A Milli Basketbol Takımı'nda ikinci Ergin Ataman dönemi başlıyor.
Deneyimli başantrenör ile prensip anlaşmasına varıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.
Ataman, 2014-2016 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı
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