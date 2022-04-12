Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve 8 yıllık görevinin ardından başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil haziran ayına kadar Göztepe'yi resmen devredecek.

Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ve inşaat firması sahibi Alim Emiroğlu'nun talip olduğu sarı-kırmızılılarda İstanbul'daki yabancı banka aracılığı ile görüşmeler sürüyor.

Göztepe için yeni taliplerin de çıkması beklenirken, Sepil oldukça titiz davranıyor. Göztepe'yi emin ellere teslim etmek isteyen Mehmet Sepil, tüm kişi ve firmaları çok detaylı bir şekilde inceliyor.

Vekaleten göreve gelen Murat Yazıcı da görüşmelerde aktif olarak görev alıyor. Ayrıca yönetim kadro yapılanmasına da ağırlık verdi.

Golcü Cherif Ndiaye'yi Çin ekibi Shangai Port'a satan Göztepe'de önümüzdeki sezon kalacak oyuncuların 6 maçta netlik kazanacak. Şartlar ne olursa olsun formanın hakkını verecek isimlerle yola devam edilecek.