Galatasaray'da bu sezon ligde işler yolunda gitmedi. Sarı kırmızılılar, genç oyunculara yönelerek başlanan sezonda 32 haftada 41 puan toplayabildi.

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, bu sezon 13'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

13 yenilginin 6'sı Torrent, 7'si ise Fatih Terim döneminde alındı. Sarı kırmızılıların, bu sezon ligde kazandığı maç sayısı ise 11. Galatasaray, gol farkı bakımından da eksi averajda. Şu ana kadar ligde 42 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 47 gol gördü.

Galatasaray'da sezonun tesellisi Avrupa

Teknik adam değişikliğinin yaşandığı sezonda, Ziraat Türkiye Kupası’ndan da erken elenildi. 5'inci turda sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a penaltılarla kaybeden Galatasaray, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sezonun şu ana kadar tek tesellisi, takımın UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performans oldu. Grubunu namağlup lider bitiren Galatasaray, son 16 turunda Barcelona'ya elendi.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yarışacak

Futbol takımının yaşadığı bu tablo ışığında sarı kırmızılı camiayı başkanlık seçimi bekliyor. Burak Elmas yönetimi, mali genel kurulun ardından olağanüstü seçim kararı aldı.

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için mücadele edecek. 9 futbolcunun sezon sonu sözleşmesinin bitmesi, yeni yönetimin kadroyu yeniden yapılandırmasına neden olacak.