Bu yıl, 11-18 Nisan tarihleri arasındaki bisiklet turunun ilk etabının gerçekleştirileceği Nevşehir'de hazırlıklar devam ediyor.

Bu çerçevede, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya gelinerek değerlendirme toplantısı düzenlendi.

167,3 kilometrelik Nevşehir-Kapadokya parkurunda, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'den pedal çevirmeye başlayacak olan sporcular, Ürgüp, Avanos, Çavuşin, Göreme ve Uçhisar'dan toplamda beş kez geçiş yaparak etabı tamamlayacak.

Nevşehir-Kapadokya etabı Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisinde sona erecek. Aynı gün çeşitli klasmanlarda dereceye girecek olanlara ödül verilecek.

[Fotoğraf: AA]

Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle:

1. etap: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)