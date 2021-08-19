Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.

Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray Randers ile yenişemedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar, maçın 26. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca temsilcimiz devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi ekip, aradığı golü 54'te Frederik Lauenborg ile buldu.

Maçın kalan dakikalarında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın Randers'i ağırlayacağı rövanş maçı 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Trabzonspor turu zora soktu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenildi.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede perdeyi açan taraf Roma oldu. 55. dakikada sahne alan Pellegrini konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Fırtına’nın cevabı gecikmedi. Oyuna 63. dakikada dahil olan Cornelius, saniyeler sonra etkili bir kafa vuruşuyla durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken Shomurodov bir kez daha İtalyan ekibini üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 2-1 Roma lehine sonuçlandı. Rövanş maçı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Sivasspor evinde kaybetti

TRT Spor'dan naklen yayınlanana maçta ise Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 yenildi.

Danimarka temsilcisi, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 55. dakikasında Diks ile öne geçti. Sivasspor bu gole 4 dakika sonra Leke James ile karşılık verdi ve skora denge getirdi.

Ancak hemen santra vuruşunun ardından gelişen atakta 60. dakikada Kopenhag, Stage ile bir kez daha üstünlüğü ele aldı.

Maçın kalan kısmında temsilcimiz Sivasspor baskısını arttırsa da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başaramadı ve müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı.

Turu geçecek ekibin belirleneceği rövanş mücadelesi 26 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak.