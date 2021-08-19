Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetti.

55. dakiada Kevin Diks FC Kopenhagen'ı 1-0 öne geçirdi.

Köşe vuruşunda dönen topu tamamlayan Kevin Diks, Kopenhag'ı 1-0 öne geçirdi #UECL pic.twitter.com/v0Q6PJydk0 — TRT Spor (@trtspor) August 19, 2021

59. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Leke James eşitliği sağladı. 1-1

GOOLLLL! Uğur'un ortasında Leke James topu ağlara gönderdi ve Kopenhag karşısında skoru eşitledi ! #UECL pic.twitter.com/BacOhySPtI — TRT Spor (@trtspor) August 19, 2021

60. dakikada Jens Stage, Kopenhagen'ı tekrar öne geçirdi. 1-2

Jens Stage, kafa vuruşuyla Kopenhag'ı yeniden öne geçirdi #UECL pic.twitter.com/lxpCzIoRVy — TRT Spor (@trtspor) August 19, 2021

Karşılaşmanın rövanşı rövanş maçı 26 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

GOL - 55. dakikada konuk ekip öne geçti. Pep Biel'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Diks'in ilk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonu takip eden Diks, bu kez topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 59. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte James, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

GOL - 60. dakikada Kopenhag tekrar öne geçti. Falk'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Stage'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

74. dakika Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmayınca, karşılaşmayı konuk ekip Kopenhag 2-1'lik skorla kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentin Kutsev (Ukrayna)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Cofie (Dk. 71 Felix), Azubuike (Dk. 90+1 Camara), Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James (Dk. 71 Yatabare)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel (Dk. 79 Oikonomou), Wind (Dk. 89 Hojlund), Daramy (Dk. 69 Lerager)

Goller: Dk. 55 Diks, Dk. 60 Stage (Kopenhag), Dk. 59 James (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Daramy, Dk. 42 Khocholava, Dk. 70 Stage, Dk. 90+1 Oikonomou (Kopenhag), Dk. 46 Caner Osmanpaşa, Dk. 70 Kayode, Dk. 77 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Hakan Arslan, Dk. 90+1 Gradel (Sivasspor)