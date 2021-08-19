Randers Stadı'nda oynanan müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetti.

Kerem attı, Galatasaray öne geçti. 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti. 0-1.

Randers eşitliği sağladı. 54. dakikada Randers'ta Frederik Lauenborg skoru eşitledi. 1-1

Karşılaşmanın rövanş maçı 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanaca.

Galatasaraylı taraftarlar, Randers karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı kırmızılı oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

Maç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında arbede yaşandı. Özel güvenlik duruma müdahale ederek olayın büyümesini önledi.

Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.

[Fotoğraf: DHA]

Randers'ın Avrupa Ligi yolu

Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 6. sırada bitiren Randers ise Danimarka Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Bu sezon 5. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Randers, UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk maçına çıkacak.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

6. dakikada Randers'ta Klysner sağ kanattan yerden ortaladı, top ceza sahası içinde Egho'ya gelmeden Luyindama araya girerek topu kornere gönderdi.

8. dakikada Kerem ceza sahası içi sol çaprazından kaleye vurdu, kaleci Carlgren topu kurtardı.

Muslera hatasını düzeltti - 14. dakikada Muslera'nın pas hatası sonucunda Egho ceza sahası içinde topu kontrol etti, vuruşunu yaptı ama Muslera ayağıyla çıkardı.

Gol iptal - 22. dakikada Muhamed ceza sahası içi sol çaprazından topu ağlara gönderdi fakat ofsayt bayrağı havada.

GOL - 26. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, vuruşunu yaptı ve savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 0-1.

[Fotoğraf: AA]

28. dakikada Randers'ta Tribbling ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Alpaslan kaleye vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

44. dakikada Klysner sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Hammershøy-Mistrati kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

[Fotoğraf: İHA]

İkinci yarının önemli anları

49. dakikada Hammershoy-Mistrati ceza sahası içinde müsait pozsyonda topla buluştu, vuruşunu yaptı, Muslera gole izin vermedi.

GOL - 54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içinde karambol yaşandı. Lauenborg o kalabalıkta son vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1.

59. dakikada Galatasaray'da Van Aanholt sol kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Muhamed kafayı vurdu top, kaleci Carlgren'de kaldı.

71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.

83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Carlgren'den döndü. Feghouli, önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.

Karşılaşma 1-1 beraber sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado, Jose Maria Sanchez (İspanya).

Randers: Carlgren, Kallesöe (Dk. 76 Oliver Kristensen) , Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Mistrati (Dk. 76 Filip Kristensen), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 84 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Falcao)

Goller: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 54. Lauenborg (Randers)