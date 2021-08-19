Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetti.

Roma öne geçti. 55. dakikada Mkhitaryan'ın sol taraftan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Pellegrini dokunarak topu fileleri gönderdi. 0-1

Trabzonspor durumu 1-1'e getirdi. 64. dakikada sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu.

Roma skoru belirledi. 81. dakikada Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak filelere gönderdi. 1-2

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

İlk 11 değişmedi

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk haftasında 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik adam, Roma karşısına da aynı 11 ile sahaya çıkarak, art arda aynı kadroya görev verdi.

[Fotoğraf: AA]

Tek eksik Dorukhan

Trabzonspor'da Roma karşısında sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Koita’yı ise kadroya alarak yedek kulübesinde oturttu.

Siopis kadroya alınmadı

Trabzonspor’da, yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Dün anlaşmaya varılan ve takımla henüz antrenmana çıkmayan oyuncuyu, teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosuna dahil etmedi. Yunan futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

[Fotoğraf: İHA]

Avcı ile Mourinho bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde saha kenarında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Avcı ve Mourinho, bir süre saha kenarında sohbet ederek birbirlerine başarılar dilediler.

Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan bordo-mavili oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İlk yarının önemli anları

16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti.

32. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu.

39. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

GOL - 55. dakikada Mkhitaryan sol kanattan ortaladı Pellegrini düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 64. dakikada Peres sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Cornelius kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

65. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, ceza alanı yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, top kaleci Patricio'da kaldı.

68. dakikada Nwakaeme ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Patricio pozisyonda başarılıydı.

GOL - 81. dakikada kullanılan kornerde Mancini'nin kafa vuruşu direkten döndü, Shomurodov direkten dönen topu ağlara gönderdi. 1-2

90+3. dakikada Nwakaeme'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Patricio, topun sahibi oldu.

Karşılaşmayı Roma 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan (Slovenya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 76 Abdülkadir Ömür), Hamsik, Bakasetas, Gervinho (Dk. 63 Cornelius), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Koita)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout (Dk. 90 Diawara), Cristante, Zaniolo (Dk. 90+3 Reynolds) , Pellegrini (Dk. 90 Kumbulla), Mkhitaryan (Dk. 82 Peres), Shomurodov (Dk. 82 Mayoral)

Goller: Dk. 55 Pellegrini, Dk. 81 Shomurodov (Roma) Dk. 64 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Peres, Dk. 51 Edgar (Trabzonspor) Dk. 15 Vina (Roma)

Jose Mourinho: Trabzonspor, çok iyi takım, taraftarları mükemmeldi

Trabzonspor'u 2-1 yenen İtalya temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Medical Park Stadı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre hazırlandıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Mourinho, ilk yarı Trabzonspor'u anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Aslında iki takım birbirini anlamaya çalıştı. İlk yarı gol pozisyonu bulduk birkaç kere ama sonuçlandıramadık. 4'lü defansla başladık 3'lüye de düştük. Rakip gerçekten iyi takım. Fizik ve temposu iyi, güçlü takım, tecrübeliler. Çok çalıştıkları belli, biz de çok çalıştık kazandığımız için mutluyuz."

Mourinho, takım oynadığı için bireysel performanslara girmeyeceğini ifade etti.

"Çünkü takım kazandı maçı. Gelecek hafta perşembe taraftarlarımız konuşacak, Roma'da buluşacağız. Trabzonspor, çok iyi takım. Taraftarları mükemmeldi. Bu tip ambiyansları özlemiştik. Umarım her şey onlar için iyi olur ama kazanan gelecek hafta biz oluruz."