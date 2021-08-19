Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riga'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası bugün sona erdi.

Şampiyonada Türkiye, genel madalya toplamında 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Organizasyonun son gününde tatamiye çıkan kadınlar +70 kiloda Öznur Efe ile Elif Başkut repesaj müsabakalarında, erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin ise ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.