Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, aralarına yeni katılan Portekizli oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Alanya'ya hoş geldin diyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Joao Novais Aytemiz Alanyaspor’umuzda! pic.twitter.com/e9glVzj7gu — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) August 19, 2021

Novais ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Açıklamaların ardından Portekizli orta saha oyuncusu Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonuyla sözleşme imzalandı.