Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."