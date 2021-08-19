Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor Emre Taşdemir'i kiraladı
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."
Ailemize hoş geldin #EmreTaşdemir #GZTGiresunspor #BizimZamanımız pic.twitter.com/kuMnNkc0qC— GZT Giresunspor ???????? (@Giresunspor) August 19, 2021
Etiketler: Giresunspor Transfer Haberleri
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