Michy Batshuayi, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çok mutluyum. Buradaki ortam çok güzel. Tam anlamıyla aile ortamı var. Ben çok çalışarak goller atmak ve takıma fayda sağlamak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

27 yaşındaki futbolcu, transfer sürecinde Beşiktaşlı N'Koudou ile görüştüğünü ve kendisinden olumlu bilgiler aldığını vurguladı.

"Beşiktaş'ın bazı maçlarını seyrettim. Heyecan verici bir proje oldu benim için ve ben de gelmeye karar verdim. Benim ilk hedefim cumartesi günü gol atarak galibiyete katkıda bulunmak olacaktır. Ligin kalitesini henüz bilmiyorum. Bunu yaşayarak göreceğim. Kariyerimde birçok büyük takımda forma giydim. Beşiktaş'ta bu takımlardan birisi. En az diğerleri kadar büyük. Gelecek planlaması olarak, yakın gelecekte ilk hedefim gol atmak olacak."

[Fotoğraf: İHA]

"Chelsea ile aynı grupta olmak isterim"

Golcü oyuncu, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleşmek ister misin?" sorusuna "Tabii ki böyle bir şey isterim. Herkes büyük takımlara karşı oynamak ister." cevabını verdi.

Batshuayi, "Beşiktaş'ta performansını artıracağına inanıyor musun?" sorusunu ise "Ben kariyerim daha iyisini yapmak istiyorum. Bunu yapmak için de çalışacağım. Takıma adapte oldukça saha içinde daha iyi olmak istiyorum." şeklinde yanıtladı.

"Sergen Yalçın'ın gollerini izleyeceğim"

Michy Batshuayi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Chelsea'ye karşı attığı golleri izleyeceğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Beşiktaş taraftarı için "Türkiye'nin en büyük taraftarı olduğunu biliyorum." açıklamasında bulunan Batshuayi, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Belçikalı futbolcu, Sergen Yalçın ile transfer sürecinde konuştuğunu ve onun isteği üzerine takıma katıldığını anlattı.

"Kendisiyle konuştum. Burada olmamdan dolayı mutlu. İleride kendisiyle mutlaka daha çok konuşacağım. Bu akşam antrenmandan sonra otele gittiğimde de kendisinin Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim."