Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
MotoGP'de Malezya Grand Prix'sine koronavirüs iptali
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabı, koronavirüs salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Ekim tarihlerinde Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Malezya Grand Prix'si salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.
Malezya'nın 2022 takviminde yer alacağı açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde Misano Marco Simoncelli Pisti'nde İtalya etabı gerçekleştirilecek.
Bu sezon 11 etabı tamamlanan şampiyonada Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs
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