Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını sürecinde müsabakalara girmek için taraftarlar 2 doz aşısını olması ve son aşı tarihi üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor.

"Kovid-19 aşınızı olun, yeniden hep birlikte olalım. Taraftarlarımızın yaptığımız çağrıya göstermiş olduğu olumlu yorumlarla Gürsel Aksel'e yeniden hep birlikte dönebilmek için yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla; 20 Ağustos 2021 tarihinden sonra Göztepe Passolig Kartı sahiplerinden 2 doz aşısını olan ve son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren gozte.pe/yndgurselaksele adresine başvuran ilk 500 taraftarımıza, başvurdukları tarihten sonraki ilk iç saha maçına bilet tanımlanması kararlaştırılmıştır. Katılım için resmi sitemizden yapılacak başvurularda bilet tanımlaması için T.C. Kimlik Numarası, HES kodu ve HES uygulamasından alınacak aşı kartı gereklidir."