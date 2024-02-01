4. Kış Gençlik Olimpiyatları Güney Kore'de tamamlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, 19 Ocak'ta başlayan oyunların kapanış töreni, Gangneung Hokey Merkezi'nin yanındaki açık alanda yapıldı.
Törende, Türk bayrağını milli sporcular Derya Emekçi ve Berat Aybar taşıdı.
Hafif kar yağışı altında gerçekleştirilen kapanış törenine, oyunlarda yarışan 1801 sporcu ile 1984 gönüllü katıldı.
Türkiye oyunlarda 3'e 3 buz hokeyi, kısa kulvar sürat pateni, alp disiplini, biatlon ve curling disiplinlerinde toplam 24 sporcuyla yer aldı.
Kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede ikinci olan Muhammed Bozdağ, oyunlar tarihinde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırmıştı.