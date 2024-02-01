Montella'dan EURO 2024 değerlendirmesi

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği grubu değerlendirdi.

Portekiz'in çok iyi bir kadrosu olduğunu ifade eden 49 yaşındaki çalıştırıcı, Çekya'nın ise dikkat edilmesi gereken önemli bir takım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin play-off'tan gelecek muhtemel rakipleri hakkında da konuşan Montella, "Uluslararası liglerde takımlar, güç konusunda, yetenek konusunda gerçekten eşitlenmeye başladı. Hiç beklemediğiniz takımlar bile güzel performans ortaya koyuyorlar." dedi.

İtalyan teknik adam, Almanya düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi gibi olacağımızın altını çizdi.

Kupada Fransa'nın diğer ülkelere oranla bir adım önde olduğunu söyleyen Montella, İtalya, Almanya ve Belçika'nın da iyi takımlar olduğunu belirtti.

Vincenzo Montella, ay yıldızlıların kadro yapısı hakkında da konuştu.

Milli takımın hemen her mevkisinde büyük bir rekabetin olduğunu belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Yunus Akgün gibi oyuncularımız var. Aralarından seçim yapıcağız." dedi.

"Barış Alper Yılmaz gibi farklı pozisyonlarda oynayabilen isimler, elimizi güçlendiriyor" diyen Montella, Kenan Yıldız'ın ise geleceği parlak bir oyuncu olduğunu söyledi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, genç oyuncu için "Olağanüstü bir yetenek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Montella, Arda'nın Milli Takım için önemli bir oyuncu olduğunu da ifade etti.

Ay yıldızlı forma ile her zaman kazanmayı hedeflediklerini söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kazanma arzusunu göstereceğiz. Zaman bize ne gösteriyorsa onu yaşayacağız." diye konuştu.

Euro 2000'de finalde İtalya ile Fransa'ya kaybettiklerini hatırlatan Montella, "Futbolcuyken milli formayla yapamadıklarımı Türkiye ile başarabileceğimi hayal etmek beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli takım teknik direktörü olduğundan beri 120 maçı yerinde takip ettiğini vurgulayan Montella, "Oyuncular ve teknik direktörlerle bire bir temas halindeyim." dedi.

Türk halkının kendisine çok iyi davrandığının altını çizen Vincenzo Montella, "Bana gösterilen ilgiden gayet memnunum. Herkes bana samimiyetle ve sempatiyle yaklaşıyor." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, Türkiye ve İtalya'nın Euro 2032'ye ev sahipliği yapması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Futbolda sahaya yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir diyen Montella, "Tabii ki hayallerimiz var. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyona bizi nereye götürürse kabulümüz olacak." ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Montella, "Rekabet her zaman pozitif bir şeydir. Ligde 2 takım değil 4-5 takım yarışsın isterdim." vurgusu yaptı.