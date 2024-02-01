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Spor
İHA 01.02.2024 16:52

Galatasaray Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve maçın oynanacağı Samsun'a hareket etti.

Sarı-kırmızılıların 24 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray'ın Samsunspor müsabakası kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele."

Galatasaray Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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