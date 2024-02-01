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İHA
HABER GİRİŞ
01.02.2024 15:05
, 01.02.2024 15:05
SON GÜNCELLEME
01.02.2024 15:05
Doğukan Sinik Hatayspor'da
Atakaş Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ayrıntılar geliyor...
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