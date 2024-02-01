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Spor
İHA 01.02.2024 15:05

Doğukan Sinik Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı.

Doğukan Sinik Hatayspor'da

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