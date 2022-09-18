Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ICRYPEX sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 69 otomobil ile 138 sporcu, dün ve bugün toplamda 404 kilometre katetti.

Bugün saat 10.00'da başlayan mücadelede 3 özel etabı geçen pilotlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki finiş podyumuna ulaştı.

Çekişmeli geçen Kocaeli Rallisi'ni Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi kazandı. İkinci sırayı aynı takımdan Cem Alakoç ve Gürkal Menderes ikilisi alırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ikilisi üçüncü oldu.

Ayrıca, Türkiye Historic Ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya ve Kerim Tar, Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye'den Levent Şapçılar ve Deniz Gümüş ikilisi birincilik elde etti.

Sporculara ödülleri törenle takdim edildi.