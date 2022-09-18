Off-Road tutkunları Ordu'da yarıştı
Ordu'da "Off-Road Festivali" kapsamında yarışan araçlar, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.
Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde oluşturulan parkurda düzenlenen festivalde, farklı illerden 100 araçla yaklaşık 200 sporcu yarıştı.
Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının aracı arızalandı.
Yarış sırasında aracı takla atan Aziz Günay adlı yarışmacı, kazadan yara almadan kurtuldu. Araç, iş makinesiyle parkur dışına çekildi.
Yarışmacılardan Gürcan Kontaş ise festivali düzenleyenlere teşekkür ederek, etkinliğe farklı illerde faaliyet gösteren 60 kulübün katılım sağladığını söyledi.
Sporcuların zorlu parkurda kıyasıyla yarıştığını aktaran Kontaş, off-road tutkunlarının zorlu parkurun hakkını verdiğini kaydetti.
Festival, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.