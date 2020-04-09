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2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
[Fotoğraf: AA]
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.
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Etiketler: 2021 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 17:54
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