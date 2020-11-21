Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Tuttosport gazetesinin düzenlediği 2020 'Golden Boy' (Altın Çocuk) ödülünün sahibi oldu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da yer aldığı 100 kişilik aday listesinde Haaland, takım arkadaşı Jadon Sancho, Bayern Münih'ten Alphonso Davies, Manchester United'dan Mason Greenwood ve Barcelona'dan Ansu Fati'yi geride bırakarak bu yıl ödülü kazanan isim oldu.

2019'daki ödülü Atletico Madrid forması giyen Portekizli oyuncu Joao Felix kazanmıştı.

"Golden Boy" ödülleri sıralaması

1- Erling Haaland

2- Fati 3- Alphonso Davies

4- Sancho

5- Camavinga

6- Kulusevski

7- Foden

8- Szoboszlai

9- Saka

10- Vinicius Jr