Koronavirüs futbolu da vurdu. Süper Lig'de salgın sürecinin başından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 14 takımdan 54 oyuncu koronavirüse yakalandı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe, Kasımpaşa ve Konyaspor 6'şar futbolcu ile en fazla vakanın bulunduğu takımlar.

Galatasaray'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlanırken Fenerbahçe'de de 2 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Son olarak Demir Grup Sivasspor'da biri milli takım kampından dönen 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Böylece kırmızı-beyazlı ekipte testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

"İlk defa böyle rakamlar arttı"

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan Süper Lig'de artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi.

"Sayı az değil hiçbir dönemde yaklaşık 54-55 oyuncu ve 14 takımda toplanmış durumda bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı. Hatay'da oldu iyileşmeler oldu. Antalya'da gözüktü başka takımlarda Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'da bireysel olmuştu ama ilk defa böyle rakamlar arttı."

Bir takımda 14 pozitif vaka görülürse müsabaka erteleniyor

Takımdaki vaka sayısı 14'ü aştığında müsabaka erteleniyor. Koronavirüs nedeniyle iki maça üst üste çıkmayan takımın hükmen mağlup sayılması da gündemde.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs kurallarına ilişkin çalışmaları sürüyor.