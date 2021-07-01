Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 6 sığınmacı sporcu mücadele edecek
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı adına 4 branşta 6 atletin mücadele edeceğini açıkladı.
24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda 5'i erkek, biri kadın olmak üzere 6 sığınmacı sporcu yer alacak.
Para atletizmde Alia Issa (Suriye) ve Shahrad Nasajpour (İran), para yüzmede Ibrahim Al Hussein (Suriye) ve Abbas Karimi (Afganistan), para tekvandoda Parfait Hakizimana (Burundi), para kanoda Anas Al Khalifa (Suriye) madalya mücadelesi verecek.
Öte yandan IPC bayrağı altında yarışacak Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı, 24 Ağustos'ta Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilecek açılış seremonisine ilk sırada çıkacak.
Etiketler: Japonya
Sıradaki Haber
Kırkpınar Yağlı Güreşleri seyircili mi oynanacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz