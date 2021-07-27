Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 155'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 155'e çıktı.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 7 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 7 kişi arasında Japonya dışından gelen ve Tokyo'nun Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.
Yakalananlar arasında komite üyesi de var
COVID-19'a yakalananlar arasında 3 resmi yetkili ile bir sözleşmeli çalışan ve bir komite üyesi bulunuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 155'e çıktı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Karantina
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