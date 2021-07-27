Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili TRT SPOR'a açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giyen milli sol bek Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

"Transferi şimdilik durdurduk" diyen Ağaoğlu, medyada çıkan isimlerin ise doğru olmadığını aktardı.

"Bir forvet transfer edebiliriz"

Ahmet Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde kadroya bir forvet katabileceklerini de söyledi.