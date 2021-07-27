Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 00:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili TRT SPOR'a açıklamalar yaptı.
Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giyen milli sol bek Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi.
"Transferi şimdilik durdurduk" diyen Ağaoğlu, medyada çıkan isimlerin ise doğru olmadığını aktardı.
"Bir forvet transfer edebiliriz"
Ahmet Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde kadroya bir forvet katabileceklerini de söyledi.
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor
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