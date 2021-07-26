Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere destek
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücülerle buluştu.
32. Yaz Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve organizasyonun başından beri milli sporcuları yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kez milli yüzücülerle görüştü.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yüzme müsabakalarını izleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışmaların ardından milli sporcular Emre Sakçı, Baturalp Ünlü, Berke Saka, Ümit Can Güreş, Yiğit Arslan, Beril Böcekler, Deniz Ertan, Defne Taçyıldız ve Merve Tuncel ile sohbet etti.
Görüşmede Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile Yüzme Milli Takımı antrenörleri de yer aldı.
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