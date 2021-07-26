Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sacha Boey resmen Galatasaray'da
Galatasaray, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
"Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır."
Galatasaray’a hoş geldin Sacha Boey! pic.twitter.com/vg8IXtitfu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 26, 2021
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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