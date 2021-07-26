Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları'nin ikinci rakibi İtalya olacak
[Fotoğraf: Reuters-arşiv]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek.
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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